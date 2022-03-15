‘Yılın Haberi’ SABAH’tan

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 2021 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. SABAH muhabiri Fatih Ulaş, 24 Ocak 2021'de yayımlanan "Bir Baba İki DNA" başlıklı haberiyle Sağlık Haber Ödülü'nün sahibi oldu. Manisa'da eşine az rastlanır davada, 36 bin nüfuslu Sarıgöl'de anlaşmalı boşanan çift, dedikodular üzerine çocukların babadan olduğunu ispatlamak için mahkemeye başvurmuştu. DNA testinde önce "Çocuklar babadan değil" raporu verilmiş, ancak daha sonra baba M.A.'nın ilik nakli nedeniyle DNA'sının değiştiği ve birden fazla DNA'ya sahip olduğu ortaya çıkmıştı.