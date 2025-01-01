Yılın ilk bebeği Kerem Ali, Esenler’de dünyaya geldi

Yılın ilk bebeği Kerem Ali, İstanbul'un Esenler ilçesindeki hastanede dünyaya geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kerem Ali'yi hastanede ziyaret etti.

"HOŞGELDİN GÜZEL BEBEK"

Bebeği ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bebeğe altın taktı. Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Hoş geldin Kerem Ali Bebek. Yeni yılın ilk bebeği, Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde suda doğum yöntemiyle dünyaya "merhaba" dedi. Bu mutlu anlarında Fatma ile Ferhat çiftinin sevincine ortak olduk. Yeni yıla umut ve neşe dolu bir başlangıç yapan ailemizi gönülden tebrik ediyor; minik yavrularına sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür diliyorum. Her yeni doğan bebek, geleceğimize dair en güzel umuttur. Hoş geldin güzel bebek!"