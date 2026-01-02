Yılın ilk bebekleri dünyaya ‘merhaba’ dedi

2026 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi. Malatya'da Semra Çoban, 'Muhammed Ali' adını verdiği beşinci bebeğini saat 00.08'de sağlıklı şekilde kucağına aldı. Adana'da Ömer -Nida Gökçe Tabur çifti yılın ilk dakikalarında doğan bebeklerine 'Poyraz' ismini verdi. Osmaniye'de Mahir - Nour Alhosi çifti yılın ilk dakikalarında doğan 'Elin' bebeğe kavuştu.Konya'da Cemile ve Hasan Özkara çiftinin 'Alparslan' adını verdikleri bebekleri saat 00.02'de dünyaya gelirken aynı hastanede saat 00.03'te Kader ve Nevzat Taş çiftinin 'Elif' ismini verdikleri bebek dünyaya geldi. Trabzon'da Gamze ve Yusuf çiftinin 'Aras Muhammed' ismini verdikleri bebekleri, saat 00.01'de dünyaya gözlerini açtı.Kırıkkale'de ise Merve ve Mustafa çiftinin bebekleri 'Yağız Alp' yılın ilk dakikalarında hayata merhaba derken Vali Mehmet Makas Yağız bebek ve ailesini ziyaret etti. Şanlıurfa'da 00.01'de dünyaya gözlerini açan 'Reyyan' bebeğe ziyarette bulunan Vali Yardımcısı Onur Satıroğlu da bebeğe altın taktı.Tahir ÖZÇELİK - Murat KARAMAN - Ziya RAMOĞLU - Tolga Yanık - Özgür ÖZDEMİR - Hakan Gökkaya - Mehmet YILDIRIM / SABAH