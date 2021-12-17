Yılın işçisi cinayet işleyip intihar etmiş!

Kocaeli Körfez ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde meydana gelen Celal Serçe isimli belediye işçisinin intiharı ile akşam saatlerinde, aynı bölgede bir evde boğazı kesik halde bulunan Nebahat Er'in ölüm olayı birbirleri ile bağlantılı çıktı. Serçe'nin, intihar etmeden önce, ilişkisi bulunduğu ileri sürülen kadını boğazından bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi.

DÖKÜM SAHASINDA BULUNDU

Körfez İlçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesindeki hafriyat döküm sahasında, önceki gün öğle saatlerinde terk edilmiş bir araç ve yanında kanlar içinde hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde isminin Celal Serçe (47) olduğu öğrenilen şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Körfez Belediyesi Temizlik İşlerinde çalıştığı öğrenilen Serçe'nin polis ekiplerince yapılan incelemeler sonucu intihar ettiği belirlendi.

MORGA KALDIRILDI

Serçe'nin ölüm haberini alan Körfez Belediyesi personelleri ve yakın arkadaşları de olay yerine gelerek Serçe hakkında polis ekiplerinden bilgi aldı. Olay yerinde polis ekiplerince tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından Celal Serçe'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Evli ve 4 çocuk babası olan Serçe'nin bir önceki Körfez Belediyesi Başkanı İsmail Baran döneminde temizlik yaptığı esnada bulduğu çanta içindeki 20 bin TL'yi sahibi M.S.'ye ulaştırmış, üstelik çantayı bulup sahibine teslim ettiği için M.S. tarafından verilen ödülü de kabul etmemişti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Körfez İlçesinde yaşanan İntihar olayından saatler sonra, bir süredir Nebahat Er(35)'den haber alamayan yakınları, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri Er'in oturduğu Esentepe Mahallesi Bahar Sokak'taki evine geldi. Kapıyı çilingir vasıtası ile açan polis ekipleri, genç kadının yerde hareketsiz bir halde yatarken buldu. Yapılan kontrollerde, boğazında bir kesi bulunduğu ve genç kadının kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Görme engelli olan ve 1 yıl önce eşinden ayrıldığı öğrenilen genç kadının ölümü ile ilgili başlatılan soruşturmada ise ilginç detaylara ulaşıldı. Yapılan incelemelerde Er'in evinde, birkaç saat önce intihar etmiş olan Serçe'ye ait cep telefonu ve parmak izleri çıktı. Yapılan araştırmalar sonucu Evli olan Serçe'nin Er ile ilişkisi bulunduğu ve kendisini bıçaklayıp öldürdükten sonra intihar ettiği tespit edildi.