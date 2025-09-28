Yıllar sonra arkadaşlarıyla bir araya gelmişti! Maç sırasında fenalaşıp hayatını kaybetti

İstanbul'da yaşayan Tekin Alp Tekin, hafta sonu geldiği memleketi Adıyaman'da uzun süredir görmediği arkadaşlarıyla halı sahada buluştu. Maçın oynandığı sırada fenalaşan Tekin, aniden yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi halı saha kenarında yaptıktan sonra Tekin'i Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç adam kurtarılamadı. Acı olayın ardından Tekin Alp Tekin'in yakın bir zaman önce ağabeyinin de kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.