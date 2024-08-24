Haberler Yaşam Haberleri Yıllardır yapılmayan 7,5 kilometrelik köy yolu 35 günde ulaşıma açıldı
Giriş Tarihi: 24.8.2024 15:44 Son Güncelleme: 24.8.2024 15:51

Yıllardır yapılmayan 7,5 kilometrelik köy yolu 35 günde ulaşıma açıldı

Her platformda “Belediyenin boşa verecek parasının olmadığını” hatırlatan ve müteahhidin 750 milyon TL’ye yapacağı yüz kilometrelik asfalt işini 78 milyona yaparak gündeme gelen Cumhur İttifak’ın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, bu kez yılardır yapılmayan bozuk olan 7,5 kilometrelik köy yolunu 35 günde tamamlayarak ulaşıma açtı. Başkan Öntürk, sosyal medya hesabından da, “Babalar sözünü tutar! Arsuz- Samandağ ilçelerimiz arasındaki 7,5 kilometrelik köy yolunu hizmete açtık. Sizler için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” paylaşımında bulundu.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Yıllardır yapılmayan 7,5 kilometrelik köy yolu 35 günde ulaşıma açıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı kent turizmine katkı sağlayan Arsuz ile Samandağ ilçeleri arasındaki yolun Kale ile Işıklı mahallelerini birbirine bağlayan ve büyük bölümü bozuk yolda önce genişletme çalışması yaptı. Ekipler daha sonra ardından beton asfalt döktü. Ayrıca yağışlar sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yol kenarlarında istinat duvarları yapılarak, su deşarjının sağlanması için menfezler yapıldı. Ekipler, trafik akışının daha güvenli olması için yol çizgileri çekip, uyarı levhalarının yerleştirdikten sonra yolu vatandaşların kullanımına sundu.

HİZMET ETMEMİZ İÇİN SEÇTİLER

Belediye Başkanı Öntürk, sosyal medya hesabından, "Babalar sözünü tutar! Arsuz- Samandağ ilçelerimiz arasındaki 7,5 kilometrelik köy yolunu hizmete açtık. Sizler için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımında bulundu.

Vatandaşlar başkan Öntürk'e teşekkür etti. Hatay için gece-gündüz durmadan çalıştıklarını ifade eden Öntürk, "İki turistik ilçemizin trafik yükünü önemli ölçüde azalttık. Yol bakım ve onarım çalışmalarımız sürekli devam edecek. Vatandaşlarımız bizi hizmet etmemiz için seçti. Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldırmak için gece-gündüz çalışıyoruz. Çünkü her şey güzel Hatay'ımız için" diye konuştu.

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Yıllardır yapılmayan 7,5 kilometrelik köy yolu 35 günde ulaşıma açıldı
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