Yine akran cinayeti: Konuma gitti, öldürüldü

Aksaray'da 16 yaşındaki Mustafa Yağız Edik, tartıştığı akranı R.T. (16) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, dün gece saatlerinde Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Yağız Edik'in kuzeni M.A'nın telefon numarası, okul arkadaşı G.Y. tarafından izinsiz şekilde çevresi ile paylaşıldı. Bu numarayı bulan R.T. ise küçük kızı telefonla rahatsız etmeye başladı. Durumu öğrenen Mustafa Yağız Edik, R.T. ile görüşmek istedi.
R.T.
İkili gece saatlerinde bir araya gelince iddiaya göre R.T., özür dileyip konuyu kapatmalarını istedi. Ardından R.T. sabaha karşı tekrar Edik'i arayarak konuşmak istediğini ve attığı konuma gelmesini söyledi. Bir arkadaşı ile konuma giden genç ile R.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle R.T., Edik'i bıçakla göğsünden yaraladı. Oay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı R.T. kısa sürede yakalanıp çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı.