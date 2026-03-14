Yine bir genç kız, yine şüpheli ölüm

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Poyraz köyünde, 11 Mart'ta silahla vurulmuş halde ölü bulunan 16 yaşındaki Zuhal Sayyar'ın soruşturması devam ederken aynı ilçede benzer bir olay daha yaşandı. İlçeye bağlı Sağmal'da meydana gelen olayda, Emine İnce'nin yaşadığı evden silah sesi gelmesi üzerine yakınları genç kızın odasına girince korkunç manzara ile karşılaştı. Emine'yi kanlar içerisinde bulan yakınları kendi imkânlarıyla genç kızı Mardin Derik İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Karın bölgesindeki kurşun yarası nedeniyle aşırı kan kaybeden genç kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yapılan ön otopside İnce'nin intihar ettiği belirtilirken Adli Tıp Kurumu'nda yapılan detaylı otopsinin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi. Emine İnce, gözyaşları arasında Mazıdağı ilçesine bağlı Sağmal köyünde toprağa verildi. Mazıdağı Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürerken talihsiz kızın ölümünün şüpheli olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.

