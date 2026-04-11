Yine bir kadın cinayeti, bu kez kurban Nazlı...

İzmir'de 34 yaşındaki Nazlı Yılmaz'ı tabancayla vurarak öldüren O.K. (54), yaşamına son vermek isterken ağır yaralandı. Dün sabah saatlerinde Karabağlar ilçesi Yurdoğlu Mahallesi'nde iddiaya göre, park halindeki hafif ticari aracın içerisinde Nazlı Yılmaz ile O.K. arasında henüz bilinmeyenle nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle genç kadın, sürücü koltuğundaki O.K. tarafından tabancayla vuruldu. Genç kadın kanlar içinde yığılırken, şüpheli ise aynı silahla yaşamına son vermek istedi. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralandığı tespit edilen şüpheli hastaneye kaldırıldı. O.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.