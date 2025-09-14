Yine İETT yine yangın

İETT otobüs yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Ümraniye'de seyir halinde olan İETT otobüsünün motor kısmında başlayan yangın sonucu kül oldu. Alev alev yanmadan hemen önce içindeki yolcuların tahliye edildiği otobüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün saat 07.30 sıralarında Tatlısu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisindeki yolcularla seyreden şoför Abdullah Sevindik'in kullandığı 10 numaralı Ümraniye - Bostancı seferini yapan 34 TN 1796 plakalı İETT otobüsünün motorunda yangın çıktı.

Dumanların çıktığını fark eden şoför Sevindik, otobüsü durdurarak yangın tüpüyle müdahale etmek istedi. Otobüsteki yolcular tahliye edilirken, yangın tüm otobüsü sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi çift taraflı trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsteki yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs hurdaya döndü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.