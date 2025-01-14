Yine sahte alkol yine iki ölüm! Birisi ucuz diye diğeri eşinden ayrıldı diye içti canından oldu

Bakırköy'de Perşembe gecesi Gültekin Memecan (62) 2 arkadaşı ile birlikte alkol içti. 2 arkadaş evlerine döndükten sonra fenalaştı ve Memecanı arayarak haber verdi. 2 arkadaş hastaneye kaldırılırken Gültekin Memecan Pazar akşamı da içmeye devam etti. Memecan'da bir süre sonra fenalaştı ve Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken 2 arkadaşının hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Gültekin Memeca'nın abisi Erdal Memecan''Gültekin Memeca'nın abisi Erdal Memecan''Perşembe günü arkadaşları ile içerken arkadaşları hastaneye gidiyor. Bizim birader kendini iyi hissettiği için hastaneye gitmeyi kabul etmiyor. 'Ben iyiyim'diyor. Pazartesi sabahı fenalaşıyor. Ev arkadaşı hastaneye kaldırıyor. 09.00 gibi entübe ediliyor. Gece saat 00.00 dada ölüyor. Sürekli içerdi. Sahte alkolü nereden aldığını tam olarak bilmiyoruz. Eminönü bölgesinde diye duyduk. Eşinden ayrılmıştı, pek görüşemiyorduk. 1 tane çocuğu vardı. Arkadaşlarının durumu iyi. Sahte alkol içmesinler. Bile bile zehir yani. Bile bile tüketmeleri bana mantıksız geliyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı'' diye konuştu.

Bir sahte alkolden ölüm vakası da Başakşehir İkitelli de yaşandı. Pazartesi günü alkol içen Türkmenistan uyruklu Agajan Başimov (34) bir süre sonra fenalaştı ve ambulans ile hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Başimov'da hayatını kaybetti. Komşuları Mehmet aydın ise , "Türkmenistanlı aile sessiz sedasız bir insandı. Atölyede çalışıyordu. Pazar günü arkadaşlarının imal ettiği alkolü içmiş. Pazartesi günü saat 12.30'da vefat etti. Ucuz diye içtikleri alkol canlarına mal oldu. Bir ailenin ocağı söndü." dedi. 2 cenazede Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken ilk bulgularda 2 kişinin de sahte alkolden hayatını kaybettiği kaydedildi.