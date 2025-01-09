Yıpranan Türk Bayrağını değiştirmek için Kızlar Sivrisine tırmanan dağcı ölü bulundu

Türkiye'nin önde gelen dağcılarından Fehmi Efe, 6 Ocak Pazartesi akşamı Finike'den hareket eden Efe, salı günü kendisinden haber alınamaması üzerine yakınlarının ihbarıyla jandarma ekipleri tarafından aranmaya başlanmıştı. salı günü kendisinden haber alınamaması üzerine yakınlarının ihbarıyla jandarma ekipleri tarafından aranmaya başlanmıştı. Bölgenin en yüksek dağı olan 3086 metre yüksekliğindeki Kızlar Sivrisi adı verilen dağın zirvesindeki Türk Bayrağı'nı yenilemek amacıyla off-road aracıyla Elmalı ilçesine geldi. Efe'nin, aracını Kızlar Sivrisi'nin park alanına bıraktı. Yanındaki Türk Bayrağı le birlikte tek başına zirveye tırmanışa geçti.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yakınları Fehmi Efe'ye ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelişmelerin ardından Jandarma Arama Kurtarma timleri başta olmak üzere AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Arama kurtarma ekipleri 8 Ocak gecesi Fehmi Efe'nin telefonundan uçurum bölgesinde sinyal aldı. Gelişmelerin ardından çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Fehmi Efe'nin arama kurtarma çalışması 8 Ocak tarihinde sonuç alınamadı. 9 Ocak sabah saatlerinde yeniden jandarma ve AFAD ekipleri, çetin kış şartlarına ve sarp araziye rağmen arama çalışmalarını sürdürdü.Ekipler öğleye saatlerinde Fehmi Efe'nin uçurumdaki cansız bedenine ulaştı. Ekipler zorlu şartlarda Efe'nin cansız bedenini uçurumdan çıkartmayı başardı. Cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AİLESİ VE SEVENLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberin ardından Fehmi Efe'nin kendisi gibi dağcı olan eşi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ölüm haberini alan dağcı arkadaşları ise bölgeye koştu. Fehmi Efe'nin yıllardır bölgenin en yüksek zirvesi olan Kızlar Sivrisi Dağı'ndaki yıpranan Türk Bayrağı'nın en zor şartlarda bile ölümü göze alıp zirveye çıkarak yıllardır düzenli olarak değiştirdiği öğrenildi.