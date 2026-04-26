Yiyecekleri dondururken bunlara dikkat edin

Donmuş gıdaların yanlış çözdürülmesi, zararlı bakterilerin çoğalmasına yol açabiliyor. Uzmanlar, zaman kazanmak için yapılan hatalı çözdürme yöntemlerinden kaçınılması gerektiğini vurguluyor. Gıdaların doğru şekilde dondurulması, çözülme sürecini de kolaylaştırıyor. Büyük yiyecekler daha geç çözündüğü için dondurmadan önce küçük porsiyonlara ayrılması öneriliyor. Ayrıca çözülmeyi hızlandıracağı için geniş ve sığ kapları kullanmaktan kaçınmak gerekiyor. Kilitli dondurucu poşetlerinde yiyecekleri düz şekilde saklamak da hem daha hızlı donmalarını hem de yer tasarrufu sağlıyor.