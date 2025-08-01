YKS 200-300 PUAN ARASI BÖLÜMLER: 2025 TYT ve AYT YKS 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye girebilirim?

YKS 200-300 PUAN ARASI ALIM YAPAN BÖLÜMLER

Üniversitelerin her yıl belirlediği taban ve tavan puanlar, sınav sonuçlarına ve tercihlere göre değişiklik göstermektedir. 2025 yılına ait YKS yerleştirme puanları henüz açıklanmadı. Ancak adaylar, tercih döneminde fikir edinmek amacıyla 2024 yılına ait üniversitelerin taban puanlarını inceleyebilir. Böylece 200 ile 300 puan arasında tercih edilebilecek bölümler hakkında ön bilgi sahibi olunabilir. Tercih yapacak öğrenciler, bu verileri dikkate alarak hedeflerine uygun bölümleri belirleyebilir.