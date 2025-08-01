YKS 200-300 PUAN ARASI BÖLÜMLER: 2025 TYT ve AYT YKS 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye girebilirim?

YKS 2025 tercih süreci 30 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu süreçte, 200-300 puan aralığında alan adaylar, taban puan ve başarı sıralamalarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturacak. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu doğrultusunda adaylar, TYT, AYT ve YDT puanlarına göre 2 ve 4 yıllık bölümler için tercih yapabilecek. Peki, YKS'de 200, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla hangi bölümlere girilebilir?
YKS 200-300 PUAN ARASI ALIM YAPAN BÖLÜMLER
Üniversitelerin her yıl belirlediği taban ve tavan puanlar, sınav sonuçlarına ve tercihlere göre değişiklik göstermektedir. 2025 yılına ait YKS yerleştirme puanları henüz açıklanmadı. Ancak adaylar, tercih döneminde fikir edinmek amacıyla 2024 yılına ait üniversitelerin taban puanlarını inceleyebilir. Böylece 200 ile 300 puan arasında tercih edilebilecek bölümler hakkında ön bilgi sahibi olunabilir. Tercih yapacak öğrenciler, bu verileri dikkate alarak hedeflerine uygun bölümleri belirleyebilir.
4 YILLIK BÖLÜMLER
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 70 72 288,22852 321,13244
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 70 72 288,22852 321,13244
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri EA 60 62 280,44186 313,34940
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat EA 80 82 312,11522 373,63583
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme EA 80 81 325,39467 366,80496
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye EA 80 81 305,21900 349,60713
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 90 90 324,18195 370,18522
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) SAY 65 65 421,33324 452,48826
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 80 80 487,92874 516,07674
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) SAY 40 40 417,49418 454,81468
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği (İngilizce) SAY 50 52 398,07218 445,53751
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk EA 280 280 419,88043 465,43488
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi İlahiyat SÖZ 108 109 327,72983 452,55990
4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI
2 YILLIK BÖLÜMLER
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu Elektrik TYT 60 61 286,53600 393,58668
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu Elektrik TYT 60 61 286,53600 393,58668
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 30 31 262,27819 295,00448
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi TYT 30 31 273,54318 331,93700
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı TYT 55 57 305,07579 393,87116
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı TYT 75 75 347,45490
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım TYT 75 75 365,98244
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 70 72 328,68594
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı TYT 60 60 378,02319 438,93357
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Çerkezköy Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50 52 269,90345 344,85175
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Lojistik TYT 60 62 246,13562 314,34597
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 40 41 290,77547 348,50382
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi TYT 30 31 235,52657 287,33640
2 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, YKS tercih işlemleri 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Adaylar, tercihlerini T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle, ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden bireysel olarak yapacak. Tercih işlemleri, elektronik ortamda tamamlanacak ve tercihler internet üzerinden ÖSYM'ye iletilerek geçerli hale gelecektir.
2025 YKS ÜNİVERSİTE TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ