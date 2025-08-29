YKS 2025 EK TERCİH TAKVİMİ: ÖSYM ile YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, üniversite ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS yerleştirme sürecinin ardından üniversite hayali kuran birçok aday için ek tercih dönemi gündeme geliyor. İlk tercihinde istediği bölüme giremeyen öğrenciler, boş kontenjanların açıklanmasıyla birlikte yeniden şans elde edecek. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ek tercih kılavuzu yayımlanacak. Peki, 2025 YKS ek tercihleri için takvim belli oldu mu, başvurular ne zaman başlayacak?
YKS SONUÇLARININ ARDINDAN EK TERCİH HEYECANI
YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversiteye giremeyen ya da istediği bölüme yerleşemeyen adayların umudu ek tercihlere kaldı. Boş kalan kontenjanlar ve güncel taban puanlar üzerinden yapılacak ek yerleştirmeler için süreç yakından takip ediliyor. Adayların gözü, ek tercih takvimi ve kılavuzunu açıklayacak olan ÖSYM'de.
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2025 YKS ek tercih sürecinin takvimi henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin yayımlayacağı ek tercih kılavuzu ile üniversitelerde boş kalan kontenjanlara yönelik ikinci yerleştirme işlemleri başlayacak. Geçtiğimiz yıl ek tercih başvuruları Eylül ayının ilk günlerinde alınmıştı. Bu yıl için resmi duyuru yapılmadığından adayların gözleri ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi.
YKS EK TERCİHLER NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?
2025-YKS ek yerleştirme süreci, ÖSYM tarafından yayımlanacak Ek Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda yürütülecek. Adaylar, tercih etmek istedikleri programları tıpkı ilk tercihlerde olduğu gibi ÖSYM'nin açacağı ek tercih ekranı üzerinden sisteme kaydedecek. Ayrıca, kılavuzda yer alan bilgiler aracılığıyla üniversitelerdeki boş kontenjanlar görüntülenebilecek.
Adaylar, 2025 YKS ek tercih başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirecek. Tercih işlemleri için adayların T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday işlemleri sistemine giriş şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" adresine giriş yapmaları gerekiyor. İşlemler yalnızca çevrim içi olarak yapılacağından, adayların tercih süresi bitmeden başvurularını tamamlamaları büyük önem taşıyor.