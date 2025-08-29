YKS 2025 EK TERCİH TAKVİMİ: ÖSYM ile YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, üniversite ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS yerleştirme sürecinin ardından üniversite hayali kuran birçok aday için ek tercih dönemi gündeme geliyor. İlk tercihinde istediği bölüme giremeyen öğrenciler, boş kontenjanların açıklanmasıyla birlikte yeniden şans elde edecek. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ek tercih kılavuzu yayımlanacak. Peki, 2025 YKS ek tercihleri için takvim belli oldu mu, başvurular ne zaman başlayacak?