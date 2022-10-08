Haberler Yaşam Haberleri YKS 3. Ek tercih ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM ile 2022 YKS 3. Ek tercih olacak mı, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?
Giriş Tarihi: 8.10.2022 17:12 Son Güncelleme: 8.10.2022 17:12

YKS 3. Ek tercih ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM ile 2022 YKS 3. Ek tercih olacak mı, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

Üniversite ek tercih sonuçları ardından sırada boş kalan kontenjanlar için 3. Ek tercih yapılıp yapılmayacağı konusu var. İlk ve 2. Tercihte herhangi bir programa yerleşemeyen aday öğrenciler YKS 3. Tercih olacak mı, nasıl yapılır sorularına yanıt arıyor. ÖSYM boş kontenjan listesi yeniden gündemdeki yerini aldı. Peki, YKS 3. Tercih ne zaman yapılacak, kaç tercih hakkı var? İşte, ek tercih kılavuzu ile yanıtlar…

YKS 3. Ek tercih ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM ile 2022 YKS 3. Ek tercih olacak mı, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

YKS 3. Tercihler ne zaman başlıyor sorusu aday öğrencilerin gündeminde. İlk iki tercihte istedikleri üniversite ve bölümü bulamayan adaylar yeni ek tercih dönemi için ÖSYM duyurularını takip ediyor. YKS 3. Ek tercih olacak mı, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var soruları yanıt arıyor. İşte, YKS 3. Tercih kılavuzu ile ilgili merak edilenler…

YKS 3. EK TERCİH NE ZAMAN, EK TERCİH OLACAK MI?

YÖK açıklaması şöyle:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS ek yerleştirme sonuçlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'u dolmuştur.

Hem ilk yerleştirmeler hem de ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir. Ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 96 bin 15'ten 19 bin 358'e düşmüştür" ifadelerini kullandı.

Bu yıl YKS 3. ek tercih yapılıp yapılmayacağına dair ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi. YKS 3. ek tercih tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

2022 YKS ek tercih sonuçları, 19 Eylül 2022 Pazartesi günü ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 19 Eylül 2022 tarihinde saat 17.30'dan itibaren öğrenebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.''

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YKS 3. Ek tercih ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM ile 2022 YKS 3. Ek tercih olacak mı, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?
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