YKS 3. Ek tercih ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM ile 2022 YKS 3. Ek tercih olacak mı, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

YKS 3. Tercihler ne zaman başlıyor sorusu aday öğrencilerin gündeminde. İlk iki tercihte istedikleri üniversite ve bölümü bulamayan adaylar yeni ek tercih dönemi için ÖSYM duyurularını takip ediyor. YKS 3. Ek tercih olacak mı, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var soruları yanıt arıyor. İşte, YKS 3. Tercih kılavuzu ile ilgili merak edilenler…