''YKS ek tercih olacak mı, ne zaman yapılacak ?''soruları, bir süredir gündemdeki yerini koruyor. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanması ardından kalan boş kontenjanlar için YKS 3. ek tercih olup olmayacağı merak ediliyor. Bu noktada herhangi bir kuruma kayıt hakkı kazanamayan adaylar, YKS 3. ek tercih tarihleri için ÖSYM tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, YKS 3. ek tercih var mı, olacak mı? 2022 YKS 3. ek tercih ne zaman yapılacak, kılavuz yayımlandı mı? İşte, YKS 3. Ek yerleştirme ile ilgili son durum…
YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS 3. tercih tarihleri gündemdeki yerini aldı. İşte, YÖK boş kontenjan açıklaması ile YKS 3. ek tercih kılavuzu ve tarihleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler;
2022 YKS ek tercih sonuçları, 19 Eylül 2022 Pazartesi günü ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 19 Eylül 2022 tarihinde saat 17.30'dan itibaren öğrenebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.''
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS ek yerleştirme sonuçlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'u dolmuştur.
Hem ilk yerleştirmeler hem de ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir. Ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 96 bin 15'ten 19 bin 358'e düşmüştür.''
2021 yılında adaylara YKS'de ikinci kez ek tercih şansı tanınmıştı. Ek Yerleştirme sürecinde, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylara 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylara ise 4 yıllık lisans programlarını tercih etme hakkı verilmişti.
Ancak bu yıl YKS 3. ek tercih yapılıp yapılmayacağına dair ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi. YKS 3. ek tercih tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapıldı. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında son buldu.
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