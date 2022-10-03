''YKS ek tercih olacak mı, ne zaman yapılacak ?''soruları, bir süredir gündemdeki yerini koruyor. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanması ardından kalan boş kontenjanlar için YKS 3. ek tercih olup olmayacağı merak ediliyor. Bu noktada herhangi bir kuruma kayıt hakkı kazanamayan adaylar, YKS 3. ek tercih tarihleri için ÖSYM tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, YKS 3. ek tercih var mı, olacak mı? 2022 YKS 3. ek tercih ne zaman yapılacak, kılavuz yayımlandı mı? İşte, YKS 3. Ek yerleştirme ile ilgili son durum…

YKS 3. EK TERCİH TARİHLERİ BEKLENİYOR!

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS 3. tercih tarihleri gündemdeki yerini aldı. İşte, YÖK boş kontenjan açıklaması ile YKS 3. ek tercih kılavuzu ve tarihleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler;