YKS 3. tercih olacak mı, başvurular ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS 3. tercih hakkı sorgulanıyor!

Giriş Tarihi: 8.9.2025 09:25

2025 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, ek tercih sürecine odaklandı. 2. tercihte de yerleşememe durumu olan adaylar “YKS 3. tercih olacak mı, başvurular ne zaman başlayacak?” sorularını araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan duyurular bu doğrultuda takip ediliyor. 3. tercih hakkı var mı merak konusu. İşte YKS 3. ek tercih hakkında merak edilenler:

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası ek tercihlere odaklanan adaylar gözlerini 3. tercih dönemine çevrildi. Henüz ÖSYM tarafından resmi duyuru yapılmasa da adaylar, "YKS 3. tercih olacak mı, var mı, ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. 3. tercih hakkı ile ilgili geçtiğimiz yılların verileri kontrol ediliyor.

YKS EK TERCİH SÜRECİ BEKLENİYOR!

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ardından herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ÖSYM tarafından boş kalan kontenjanlara ek tercih süreci başlatılacak. Süreçte tarihler henüz belli olmadı.

YKS 3. TERCİH OLACAK MI?

YKS 3. tercih hakkı var mı sorusunda gözler ÖSYM'nin geçtiğimiz yıllardaki verilerine dönüyor. Ancak geçtiğimiz yıllarda YKS için 3. kez tercih süreci açılmadığı görülüyor. Buna göre 2. yerleştirme dönemi olan ek tercih sürecinin son adım olması bekleniyor.

Ek tercih döneminde adayların dikkat etmesi gereken en önemli husus, boş kontenjanların güncel durumu ve üniversite taban puanları olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzda bu bilgiler ayrıntılı şekilde yer alacak.

