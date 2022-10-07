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Giriş Tarihi: 7.10.2022 16:49

YKS 3.tercih ne zaman? ÖSYM ile YKS 3.tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

Üniversite yerleştirme sonuçları açıklanır açıklanmaz YKS 3.ek tercih tarihleri araştırması başladı. Konuyla ilgili ÖSYM’den net bir tarih verilmezken 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'u dolmuştur açıklaması yapıldı. Peki YKS 3.tercih ne zaman? ÖSYM ile YKS 3.tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

YKS 3.tercih ne zaman? ÖSYM ile YKS 3.tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

YKS 3.tercih ne zaman, ek tercih olacak mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Geçtiğimiz gün ÖSYM'den ek tercih sonuçları ile ilgili açıklama gelmişti. Bu kapsamda belirlenen tarihlerde üniversitelerin boş kalan kontenjanları göz önüne alınarak başvurular tamamlanacak. Peki YKS 3.tercih ne zaman? ÖSYM ile YKS 3.tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

YKS 3. EK TERCİH NE ZAMAN, EK TERCİH OLACAK MI?

Konuyla ilgili net bir açıklama bulunmuyor. YÖK açıklaması ise şu şekilde;

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS ek yerleştirme sonuçlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'u dolmuştur.

Hem ilk yerleştirmeler hem de ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir. Ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 96 bin 15'ten 19 bin 358'e düşmüştür" ifadelerini kullandı.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

2022 YKS ek tercih sonuçları, 19 Eylül 2022 Pazartesi günü ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 19 Eylül 2022 tarihinde saat 17.30'dan itibaren öğrenebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.''

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YKS 3.tercih ne zaman? ÖSYM ile YKS 3.tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?
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