YKS AYT soruları ve cevapları 2022 yayınlandı mı, ne zaman saat kaçta yayımlanacak? YKS sınavı soruları - cevap anahtarı PDF indir!

YKS sınavında sona gelinirken AYT soruları ve cevapları için geri sayım başladı. Matematik, Fen Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler derslerinde soruların yöneltildiği Alan Yeterlilik Testi adıyla da bilinen sınavla ilgili olarak "AYT sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Lisans eğitimi almak isteyen adayların katılım sağladığı sınav sonrasında gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık puanları bulunan YKS AYT sınav soruları ve cevapları ne zaman saat kaçta yayımlanacak? İşte detaylar...
YKS SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) tüm merkezi sınavlarında sınav soruları ve cevap anahtarı sınav günü ya da sınavdan bir gün sonra adayların erişimine açılıyor.
2022 YKS 18 Haziran'da ve 19 Haziran'da 3 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. 27 Haziran Pazar günü yapılacak olan son oturumun ardından soruların bir bölümünün erişime açılması bekleniyor.
AYT SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Üniversite sınavı YKS'nin ilk adımı olan AYT sınavı 19 Haziran 2022 Pazar günü gerçekleşiyor. ÖSYM genelde AYT sınav soruları ve cevap anahtarını sınav günü ya da bir sonraki gün yayımlıyor.
10 gün erişim sağlanabilen sistemde sınava girmeyen adaylar için soru ve cevapların bir kısmı açık olacak.
Örnek bir kitapçık ve cevap anahtarı şeklinde yayımlanacak AYT sınav soruları ve cevapları Matematik, Fen Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler dersleri özelinde kontrol edilebilecek.
AYT soruları ve cevap anahtarı yayımlandığında sabah.com.tr'de olacak!
YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları için ÖSYM resmi internet sitesi üzerinde yer alan resmi açıklama tarihi 20 Temmuz 2022 olarak yer alıyor. Ancak, sonuçlar, ÖSYM'nin değerlendirme sürecine göre değişiklik gösterebilir. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.