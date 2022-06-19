YKS AYT soruları ve cevapları 2022 yayınlandı mı, ne zaman saat kaçta yayımlanacak? YKS sınavı soruları - cevap anahtarı PDF indir!

YKS sınavında sona gelinirken AYT soruları ve cevapları için geri sayım başladı. Matematik, Fen Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler derslerinde soruların yöneltildiği Alan Yeterlilik Testi adıyla da bilinen sınavla ilgili olarak "AYT sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Lisans eğitimi almak isteyen adayların katılım sağladığı sınav sonrasında gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık puanları bulunan YKS AYT sınav soruları ve cevapları ne zaman saat kaçta yayımlanacak? İşte detaylar...