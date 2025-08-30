Haberler Yaşam Haberleri YKS BOŞ KONTEJANLAR VE TABAN PUANLARI 2025 || YKS ek kontenjanları ve taban puanları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.8.2025 08:34

YKS boş kontenjanlar ve 2025 üniversite taban puanları, ek tercih yapacak adaylar için büyük önem taşıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ön lisans ve lisans programlarında boş kalan kontenjan bilgilerini paylaşarak 2. tercih listelerinin oluşturulmasına olanak sağlayacak. Aday öğrenciler, bu bilgileri ve ek tercih kılavuzunu ÖSYM kanallarından takip ediyor. 2025 YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu ile birlikte yayımlanacak boş kontenjan listesi ve taban puanların açıklanma tarihleri merak konusu. İşte ek tercih taban puanları ve detaylar...

YKS boş kontenjanlar ve taban puanlar için gözler ÖSYM'de.Üniversite ek tercih kılavuzu ile başlayacak 2. yerleştirme döneminde 2 ve 4 yıllık programlar için adayların heyecanı yüksek. İlk tercih döneminde 2 milyon 310 bin 599 adaydan 1 milyon 412 bin 734'ü tercih yaptı ve 785 bin 186 kişi bir programa yerleşti. Peki, 2025 YKS taban puanları ve boş kontenjan listesi yayımlandı mı?

2025 YKS EK TERCİH İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

YKS ek tercih tarihleri henüz netleşmedi. Geçen yıl 6 Eylül'de yayımlanan YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu, bu yıl eylül ayı başında bekleniyor.

Kesin tarihler için adayların gözü ÖSYM duyurularında. Öğrenciler ek tercihlerini, YKS boş kontenjanlar listesi ve 2025 üniversite taban puanlarına göre yapacak.

YKS BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

2025 YKS boş kontenjanlar listesi henüz belli olmadı. İlk tercihte yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ardından ortaya çıkacak YKS ek kontenjan bilgisi ve 2025 yılı üniversite taban puanları ek tercih listelerinde etkili olacak.

Ancak öğrenciler hedeflerini YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıkladığı sayısal veriler doğrultusunda şimdiden şekillendiriyor:

YKS'DE BOŞ KONTENJAN KALDI MI?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar YKS yerleştirme sonuçları ardından şu verileri paylaştı:

- Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu, ön lisans kontenjanlarının doluluk oranı yüzde 100 oldu

- Yeni açılan programların kontenjanlarının tamamı doldu

- Yükseköğretim Kurulunun istihdam odaklı dönüşüm kapsamında bu yıl hayata geçirdiği 3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere yapay zekâ, yeşil dönüşüm, sağlık ve tarımda dijital teknolojiler tabanlı 27 programda tek bir kontenjan bile boş kalmadı

- Başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97'yi aşarken, öğretmenlik programlarında yüzde 95 olarak gerçekleşti

- Her beş adaydan biri ilk tercihine yerleşti. Adayların yüzde 42'si ilk üç tercihinden birini kazandı

İşte, sayısal verilere dair hazırlanan YKS tercih sonuçlarına ilişkin sayısal veriler:

