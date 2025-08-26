YKS BOŞ KONTENJANLAR 2025 belli oldu mu? 2 ve 4 yıllık YKS üniversite taban puanları, boş kalan kontenjanlar ve başarı sıralaması

2025 YKS sonuçlarına göre tercihte bulunan 1 milyon 412 bin 734 aday arasında 785 bin 186 kişinin üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandı. Yerleştirme işlemi tamamlanamayan adaylar için 5 Eylül Cuma günü üniversite kayıt işlemlerinin sona ermesi ile birlikte üniversite boş kontenjanlar listesi şekillenmeye başlayacak. Bu kapsamda 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite boş kontenjan listesi araştırılıyor. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte; YKS boş kontenjanlar listesi ve üniversite taban puanları hakkında detaylar.
Bilindiği üzere herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler ek yerleştirmelerde şanslarını deneyecek.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2025-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.
YKS ek tercih süreci, üniversite kayıtlarının 5 Eylül 2025 Cuma günü son bulmasının ardından boş kontenjanların belirlenmesiyle başlayacak.
Boş kontenjanların Eylül ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Böylece YKS ek tercihlerinin Eylül ayı içerisinde başlaması gerekiyor.
Lisans ve ön lisans programlarına yerleşme hakkı kazanan aday sayısı toplam 778 bin 298 oldu.
Devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 30 bin 153, ön lisans programlarında devlet üniversitelerinde 43, vakıf üniversitelerinde ise 17 bin 281 kontenjan dolmadı. Boş kontenjan toplam 47 bin 477 oldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin lisans programlarında 5 bin 200, ön lisans programlarında 861 olmak üzere 6 bin 61 kontenjan boş kaldı.
Toplamda 53 bin 338 toplam boş kontenjanın bulunduğu kaydedildi.
Sınava giren 2 milyon 560 bin 649 adaydan 2 milyon 310 bin 599'unun yerleştirme puanının hesaplandığı, bunlardan 1 milyon 412 bin 734'ünün bu yıl için belirlenen yaklaşık 840 bin kontenjana yerleşmek için tercih yaptığı anımsatılan açıklamada, örgün öğretim, açık öğretim ve uzaktan öğretim programlarının tümü dikkate alındığında, tercihte bulunan 1 milyon 412 bin 734 adaydan toplam 785 bin 186'sının bir yükseköğrenim kurumuna yerleşmeye hak kazandığı belirtildi.
YÖK Başkanı Özvar, tercih sürecinin ardından artık üniversitelerde kayıt dönemine girileceğine işaret ederek, şu açıklamalarda bulundu:
"Bir programa yerleşme başarısı gösteren bütün adaylarımızı, kayıtlarını yaptırarak üniversite yaşamının sunduğu imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum. Üniversite hayatı, fevkalade kıymetli bir diplomayla birlikte gençlerimize kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal anlamda benzersiz ufuklar açan bir tecrübe sunmaktadır. Bu nedenle, böylesine rekabetçi bir süreç sonunda elde edilen bu fırsat mutlaka değerlendirilmelidir. Ek yerleştirme sürecinde, sayıca sınırlı da olsa boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansları olacaktır. Bu sürecin dikkatle takip edilmesini özellikle öneriyorum."
2025 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite taban puanları da netlik kazandı. ÖSYM, bu yıl 2-4 yıllık programlarda en düşük taban puanları yayımladı. Tercihlerinde herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercihlerini 2025 YKS üniversite taban puanları ve kontenjan bilgilerine göre gerçekleştirebilecek. İşte 2025 YKS üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
