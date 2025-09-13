YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? 2025 Üniversite boş kontenjan listesi, taban puanları ve ek tercih yerleştirmeleri için gözler ÖSYM’de!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ardından üniversite kayıt süreci başladı. Ancak bazı bölümlerde kayıtların tamamlanmaması nedeniyle boş kontenjanlar gündeme geldi. Adayların gözü kulağı şimdi ÖSYM'nin YKS boş kontenjan listesi duyurusunda. Ek tercih döneminde tercih yapmayı planlayan binlerce öğrenci, "2025 üniversite boş kontenjanları belli oldu mu, boş kalan kontenjanlar ne zaman açıklanacak?" sorularını araştırıyor.
ÖSYM, YKS ek tercih süreci öncesinde üniversitelerdeki boş kontenjanları resmi olarak duyuruyor. 2025 yılı için henüz boş kontenjan listesi yayımlanmadı. Ancak önceki yıllar göz önüne alındığında listenin, ek tercih başvuruları başlar başlamaz ÖSYM'nin osym.gov.tr adresinden erişime açacağı YKS ek tercih kılavuzu ile duyurulması bekleniyor.
Boş kontenjanlar; yerleştiği halde kayıt yaptırmayan adaylardan, kayıt hakkını kaybedenlerden veya tercih edilmeyen bölümlerden dolayı ortaya çıkıyor. İlk yerleştirmelerden sonra açıklanan genel veriler şöyle:
Ek tercih takvimi henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ancak boş kontenjanların duyurulması ile birlikte ek yerleştirme başvurularının alınması bekleniyor. Bu nedenle adayların hem boş kontenjan listesi hem de ek tercih kılavuzu için ÖSYM'nin resmi açıklamalarını yakından takip etmesi gerekiyor.
ÖSYM, resmi duyurunun ardından YKS boş kontenjanlar kılavuzunu yayımlayacak. Bu kılavuzda hem devlet hem de vakıf üniversitelerinin boş kalan kontenjanları bölümlere göre listelenecek. Adaylar ek tercih döneminde tercihlerini bu liste üzerinden yapacak.