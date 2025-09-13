YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? 2025 Üniversite boş kontenjan listesi, taban puanları ve ek tercih yerleştirmeleri için gözler ÖSYM’de!

2025 YKS EK YERLEŞTİRME TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Ek tercih takvimi henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ancak boş kontenjanların duyurulması ile birlikte ek yerleştirme başvurularının alınması bekleniyor. Bu nedenle adayların hem boş kontenjan listesi hem de ek tercih kılavuzu için ÖSYM'nin resmi açıklamalarını yakından takip etmesi gerekiyor.