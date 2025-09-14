YKS BOŞ KONTENJANLAR ÖSYM || 2025 YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? 2 - 4 yıllık devlet ve özel üniversite taban puanları!

Üniversite hayali devam eden adaylar için YKS ek tercih dönemi yaklaşırken, boş kontenjanlar gündeme geldi. Yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt yaptırmayan öğrencilerden doğan boşluklar, ek yerleştirme kılavuzu ile birlikte adayların erişimine açılacak. Peki, YKS boş kontenjan listesi ve taban puanları açıklandı mı? İşte 2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite boş kontenjanlar hakkında detaylar.
Üniversite adayları, yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt işlemlerini 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamladı.
Üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar da belli olacak. Ardından ÖSYM tarafından boş kalan kontenjanlar için kılavuzu paylaşacak.
Diğer taraftan YKS 2025 taban puanları paylaşıldı. ÖSYM, resmi internet sayfası üzerinden YKS yerleştirme sonuçlarına dair verileri yayınladı. YKS üniversiteleri en düşük ve en yüksek puanları belli oldu.
YÖK Başkanı Özvar, yerleştirme sonuçlarının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Özvar, herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için de umudun devam ettiğini kaydederek, "Ek yerleştirme sürecinde, sayıca sınırlı da olsa boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansları olacaktır. Bu sürecin dikkatle takip edilmesini özellikle öneriyorum." ifadelerini kullandı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, adayların yüzde 42'sinin ilk üç tercihinden birini kazandığını bildirdi.
İlk yerleştirme verilerine göre, yurt içindeki devlet ve vakıf üniversitelerindeki örgün ön lisans ve lisans programlarına yerleşme hakkı kazanan aday sayısının 665 bin 54 olduğu aktarılan açıklamada, 53 bin 338 toplam boş kontenjanın bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, devlet üniversitelerinde örgün yükseköğretim programlarına tahsis edilen toplam 521 bin 24 kontenjanın 515 bin 521'inin dolarak yüzde 99 gibi yüksek bir doluluk oranına ulaşıldığı, vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranının ise yüzde 75,8 olarak gerçekleştiği ifade edildi.
Devlet üniversitelerinde açık öğretim programları için belirlenen 100 bin 907 ve uzaktan öğretim programları için belirlenen 9 bin 59 kişilik kontenjanların tamamının dolduğu kaydedilen açıklamada, vakıf üniversitelerinin uzaktan öğretim programlarına ayrılan 1224 kişilik kontenjanın doluluk oranının ise yüzde 95,3 olduğu bildirildi.