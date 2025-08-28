Haberler Yaşam Haberleri YKS boş kontenjanlar ve 2025 üniversite taban puanları açıklandı mı? ÖSYM ile üniversite boş kontenjan sorgulama ekranı bekleniyor!
Giriş Tarihi: 28.8.2025 08:08

YKS boş kontenjanlar ve 2025 üniversite taban puanları açıklandı mı? ÖSYM ile üniversite boş kontenjan sorgulama ekranı bekleniyor!

YKS boş kontenjanlar ve 2025 üniversite taban puanları ek tercih yapacak adaylar için oldukça büyük bir önem taşıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından gelecek ön lisans ve lisans bölümlerinde boş kalan kontenjan bilgisi ile 2. tercih listelerini oluşturacak aday öğrenciler araştırmalarını ÖSYM kanallarına yöneltiliyor. 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu ile ortaya çıkacak YKS boş kontenjanlar listesi ve taban puanları ne zaman açıklanacak sorusu arama motorlarına yöneltiliyor. İşte, geçtiğimiz yıla ait tarihlerle bu yıl beklenen ek kontenjan dönemi:

YKS boş kontenjanlar ve 2025 üniversite taban puanları açıklandı mı? ÖSYM ile üniversite boş kontenjan sorgulama ekranı bekleniyor!

YKS boş kontenjanlar sorgulama tablosu için gözler ÖSYM'de. Üniversite ek tercih kılavuzu ile başlayacak 2. yerleştirme döneminde 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri değerlendirecek adaylar için heyecan dorukta. Yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 310 bin 599 adaydan 1 milyon 412 bin 734'ü tercihte bulundu. 785 bin 186 bir yükseköğrenim programına yerleştiği tercih sürecinde 2. etap bekleniyor. Peki; 2025 YKS taban puanları ve üniversite boş kontenjan listesi açıklandı mı?

2025 YKS EK TERCİH İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl 6 Eylül tarihinde yayımlanan YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu da bu yıl eylül ayı başında bekleniyor.

Kesin tarih için gözler ÖSYM duyurularına çevrilmiş durumda. Adaylar ek tercih listelerini YKS boş kontenjan listesine ve 2025 üniversite taban puanlarına göre yapacak.

YKS BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

2025 YKS boş kontenjanlar listesi henüz belli olmadı. İlk tercihte yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ardından ortaya çıkacak YKS ek kontenjan bilgisi ve 2025 yılı üniversite taban puanları ek tercih listelerinde etkili olacak.

Ancak öğrenciler hedeflerini YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıkladığı sayısal veriler doğrultusunda şimdiden şekillendiriyor:

YKS'DE BOŞ KONTENJAN KALDI MI?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar YKS yerleştirme sonuçları ardından şu verileri paylaştı:

- Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu, ön lisans kontenjanlarının doluluk oranı yüzde 100 oldu

- Yeni açılan programların kontenjanlarının tamamı doldu

- Yükseköğretim Kurulunun istihdam odaklı dönüşüm kapsamında bu yıl hayata geçirdiği 3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere yapay zekâ, yeşil dönüşüm, sağlık ve tarımda dijital teknolojiler tabanlı 27 programda tek bir kontenjan bile boş kalmadı

- Başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97'yi aşarken, öğretmenlik programlarında yüzde 95 olarak gerçekleşti

- Her beş adaydan biri ilk tercihine yerleşti. Adayların yüzde 42'si ilk üç tercihinden birini kazandı

İşte, sayısal verilere dair hazırlanan YKS tercih sonuçlarına ilişkin sayısal veriler:

YKS KONTENJAN BİLGİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
YKS boş kontenjanlar ve 2025 üniversite taban puanları açıklandı mı? ÖSYM ile üniversite boş kontenjan sorgulama ekranı bekleniyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz