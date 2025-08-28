YKS boş kontenjanlar ve 2025 üniversite taban puanları açıklandı mı? ÖSYM ile üniversite boş kontenjan sorgulama ekranı bekleniyor!

YKS boş kontenjanlar sorgulama tablosu için gözler ÖSYM'de. Üniversite ek tercih kılavuzu ile başlayacak 2. yerleştirme döneminde 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri değerlendirecek adaylar için heyecan dorukta. Yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 310 bin 599 adaydan 1 milyon 412 bin 734'ü tercihte bulundu. 785 bin 186 bir yükseköğrenim programına yerleştiği tercih sürecinde 2. etap bekleniyor. Peki; 2025 YKS taban puanları ve üniversite boş kontenjan listesi açıklandı mı?
YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl 6 Eylül tarihinde yayımlanan YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu da bu yıl eylül ayı başında bekleniyor.
Kesin tarih için gözler ÖSYM duyurularına çevrilmiş durumda. Adaylar ek tercih listelerini YKS boş kontenjan listesine ve 2025 üniversite taban puanlarına göre yapacak.
2025 YKS boş kontenjanlar listesi henüz belli olmadı. İlk tercihte yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ardından ortaya çıkacak YKS ek kontenjan bilgisi ve 2025 yılı üniversite taban puanları ek tercih listelerinde etkili olacak.
Ancak öğrenciler hedeflerini YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıkladığı sayısal veriler doğrultusunda şimdiden şekillendiriyor:
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar YKS yerleştirme sonuçları ardından şu verileri paylaştı:
- Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu, ön lisans kontenjanlarının doluluk oranı yüzde 100 oldu
- Yeni açılan programların kontenjanlarının tamamı doldu
- Yükseköğretim Kurulunun istihdam odaklı dönüşüm kapsamında bu yıl hayata geçirdiği 3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere yapay zekâ, yeşil dönüşüm, sağlık ve tarımda dijital teknolojiler tabanlı 27 programda tek bir kontenjan bile boş kalmadı
- Başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97'yi aşarken, öğretmenlik programlarında yüzde 95 olarak gerçekleşti
- Her beş adaydan biri ilk tercihine yerleşti. Adayların yüzde 42'si ilk üç tercihinden birini kazandı
İşte, sayısal verilere dair hazırlanan YKS tercih sonuçlarına ilişkin sayısal veriler: