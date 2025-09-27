YKS BOŞ KONTENJANLAR VE PUANLARI BELLİ OLDU!ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS boş kontenjanlar ve taban puanları sorgulama sayfası

2025 YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı ve öğrencilerin en çok merak ettiği "Hangi bölümlerde boş kontenjan var?" sorusu yanıt buldu. Kılavuzda yer alan kontenjan ve taban puan bilgileri, ek tercih yapmayı planlayan adaylar için yol gösterici niteliğinde. Bu dönem, üniversiteye giriş için önemli bir fırsat sunuyor
Adaylar, 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'te başlayacak ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Bu Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuz'u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.
2025 - YKS YÜKSEKÖĞRETİM EK YERLEŞTİRME KILAVUZU
ÖSYM tarafından paylaşılan ön bilgi kılavuzunda merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programların kontenjanları, puan türü, özel koşul ve açıklamaları, en küçük (taban) puanları yer aldı. Aşağıdaki bağlantı üzerinden taban puanlara ulaşabilirsiniz.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 YKS ek tercih kılavuzu doğrultusunda, ek tercih başvuruları 25 Eylül itibarıyla başlamış bulunuyor. Bu işlemler 30 Eylül'e kadar devam edecek ve ardından ek tercih süreci tamamlanacak.
Geçmiş yıllarda ek tercih sonuçları, başvuru sürecinin sona ermesinden yaklaşık iki hafta sonra açıklanıyordu. Bu yıl da sonuçların ekim ayının ortalarına doğru duyurulması öngörülüyor.