YKS BOŞ KONTENJANLAR VE PUANLARI BELLİ OLDU!ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS boş kontenjanlar ve taban puanları sorgulama sayfası

YKS EK TERCİHLERİNİN SONUÇ TARİHİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 YKS ek tercih kılavuzu doğrultusunda, ek tercih başvuruları 25 Eylül itibarıyla başlamış bulunuyor. Bu işlemler 30 Eylül'e kadar devam edecek ve ardından ek tercih süreci tamamlanacak.

Geçmiş yıllarda ek tercih sonuçları, başvuru sürecinin sona ermesinden yaklaşık iki hafta sonra açıklanıyordu. Bu yıl da sonuçların ekim ayının ortalarına doğru duyurulması öngörülüyor.