YKS BOŞ KONTENJANLAR ve TABAN PUANLARI GÖRÜNTÜLEME: ÖSYM ile YKS 2025 üniversite boş kontenjan listesi ve 2-4 yıllık b

2025 YKS taban puanları ve boş kontenjanlar, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından merak konusu oldu. Devlet üniversitelerinde doluluk oranı %99, vakıf üniversitelerinde ise %76 seviyesinde gerçekleşti. Lisansta yaklaşık 402 bin, ön lisansta 310 bin kontenjanın %25'i vakıf üniversitelerine ayrıldı. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk gibi yüksek başarı gerektiren programlar tamamen doldu. Peki, YKS ek kontenjanlar ve üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak?