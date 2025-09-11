YKS BOŞ KONTENJANLAR ve TABAN PUANLARI GÖRÜNTÜLEME: ÖSYM ile YKS 2025 üniversite boş kontenjan listesi ve 2-4 yıllık b

2025 YKS taban puanları ve boş kontenjanlar, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından merak konusu oldu. Devlet üniversitelerinde doluluk oranı %99, vakıf üniversitelerinde ise %76 seviyesinde gerçekleşti. Lisansta yaklaşık 402 bin, ön lisansta 310 bin kontenjanın %25'i vakıf üniversitelerine ayrıldı. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk gibi yüksek başarı gerektiren programlar tamamen doldu. Peki, YKS ek kontenjanlar ve üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak?
YKS 2025 Ek Kontenjanlar ve Üniversite Taban Puanları Açıklandı mı?
Üniversite adayları, 2025 YKS yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt işlemlerini 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdi.
Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından hangi bölümlerde kontenjan kaldığı netleşecek. ÖSYM, boş kalan bu kontenjanlar için ek tercih kılavuzunu yayımlayacak ve adaylar ek yerleştirme başvurularını bu kılavuz doğrultusunda yapabilecek.
YKS 2025 Taban Puanları Açıklandı
ÖSYM, 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin verileri resmi internet sitesinden yayımladı. Üniversitelere yerleşen adayların en düşük ve en yüksek puanları da paylaşıldı. Böylece YKS 2025 kapsamında üniversitelerin taban ve tavan puanları netlik kazanmış oldu.
BOŞ KALAN KONTENJANLAR İÇİN YENİDEN TERCİH YAPILACAK
YÖK Başkanı Özvar, yerleştirme sonuçlarının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Özvar, herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için de umudun devam ettiğini kaydederek, "Ek yerleştirme sürecinde, sayıca sınırlı da olsa boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansları olacaktır. Bu sürecin dikkatle takip edilmesini özellikle öneriyorum." ifadelerini kullandı.