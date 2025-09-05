YKS BOŞ KONTENJANLAR ve ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2025 | 2 ve 4 yıllık üniversite boş kalan kontenjanlar listesi açıklandı mı?

2025 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gözü ek tercih sürecine çevrildi. ÖSYM verilerine göre 1 milyon 412 bin 734 aday tercihte bulunurken, 785 bin 186 kişi üniversitelere yerleşti. 5 Eylül Cuma günü kayıtların sona ermesiyle birlikte üniversitelerde boş kalan kontenjanlar netleşmeye başlayacak. Bu süreçte 2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite boş kontenjan listesi merak konusu oldu. Peki, 2025 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, üniversite boş kontenjanlar listesi belli odlu mu?
Bilindiği üzere herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler ek yerleştirmelerde şanslarını deneyecek.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2025-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.
YKS ek tercih süreci, üniversite kayıtlarının 5 Eylül 2025 Cuma günü son bulmasının ardından boş kontenjanların belirlenmesiyle başlayacak.
Boş kontenjanların Eylül ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Böylece YKS ek tercihlerinin Eylül ayı içerisinde başlaması gerekiyor.
Lisans ve ön lisans programlarına yerleşme hakkı kazanan aday sayısı toplam 778 bin 298 oldu.
Devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 30 bin 153, ön lisans programlarında devlet üniversitelerinde 43, vakıf üniversitelerinde ise 17 bin 281 kontenjan dolmadı. Boş kontenjan toplam 47 bin 477 oldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin lisans programlarında 5 bin 200, ön lisans programlarında 861 olmak üzere 6 bin 61 kontenjan boş kaldı.
Toplamda 53 bin 338 toplam boş kontenjanın bulunduğu kaydedildi.
Sınava giren 2 milyon 560 bin 649 adaydan 2 milyon 310 bin 599'unun yerleştirme puanının hesaplandığı, bunlardan 1 milyon 412 bin 734'ünün bu yıl için belirlenen yaklaşık 840 bin kontenjana yerleşmek için tercih yaptığı anımsatılan açıklamada, örgün öğretim, açık öğretim ve uzaktan öğretim programlarının tümü dikkate alındığında, tercihte bulunan 1 milyon 412 bin 734 adaydan toplam 785 bin 186'sının bir yükseköğrenim kurumuna yerleşmeye hak kazandığı belirtildi.
YÖK Başkanı Özvar, tercih sürecinin ardından artık üniversitelerde kayıt dönemine girileceğine işaret ederek, şu açıklamalarda bulundu:
"Bir programa yerleşme başarısı gösteren bütün adaylarımızı, kayıtlarını yaptırarak üniversite yaşamının sunduğu imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum. Üniversite hayatı, fevkalade kıymetli bir diplomayla birlikte gençlerimize kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal anlamda benzersiz ufuklar açan bir tecrübe sunmaktadır. Bu nedenle, böylesine rekabetçi bir süreç sonunda elde edilen bu fırsat mutlaka değerlendirilmelidir. Ek yerleştirme sürecinde, sayıca sınırlı da olsa boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansları olacaktır. Bu sürecin dikkatle takip edilmesini özellikle öneriyorum."
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi internet sayfasından YKS yerleştirme işlemlerine ilişkin verileri paylaştı. Buna göre YKS tercih sonuçlarına göre alım yapan üniversitelerin en düşük ve en yüksek puanları belli oldu.
Ayrıca yayımlanan kontenjanlarda merkezi tercihler sonrasında ön lisans ve lisans programlarında boş kalan kontenjan sayısı yer aldı.
Üniversitelerin kalan ek kontenjanları, ÖSYM YKS ek tercih kılavuzunda detaylı olarak yer alacak.
Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan öğrenciler yerleştirilmeyecek. Bu sebeple öğrenciler YKS taban puanlarına göre hareket edecek.
