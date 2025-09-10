YKS BOŞ KONTENJANLAR ve ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2025 | 2 ve 4 yıllık üniversite boş kalan kontenjanlar listesi açıklandı mı?

YKS KAÇ KONTENJAN BOŞ KALDI?

Lisans ve ön lisans programlarına yerleşme hakkı kazanan aday sayısı toplam 778 bin 298 oldu.

Devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 30 bin 153, ön lisans programlarında devlet üniversitelerinde 43, vakıf üniversitelerinde ise 17 bin 281 kontenjan dolmadı. Boş kontenjan toplam 47 bin 477 oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin lisans programlarında 5 bin 200, ön lisans programlarında 861 olmak üzere 6 bin 61 kontenjan boş kaldı.

Toplamda 53 bin 338 toplam boş kontenjanın bulunduğu kaydedildi.