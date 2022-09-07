Haberler Yaşam Haberleri YKS BOŞ KONTENJANLARI KILAVUZU 2022: ÖSYM ek tercih kılavuzu ile 2022 YKS boş kontenjanları ve taban puanları kılavuzu
Giriş Tarihi: 7.9.2022 09:36

YKS BOŞ KONTENJANLARI KILAVUZU 2022: ÖSYM ek tercih kılavuzu ile 2022 YKS boş kontenjanları ve taban puanları kılavuzu

YKS ek tercihleri için heyecanla beklenen gün geldi. YÖK tarafından paylaşılan takvime göre YKS ek tercih başvuruları, bugün başlayacak ve 13 Eylül’de sona erecek. İlk yerleştirme sonuçlarına göre hiçbir kuruma kayıt hakkı kazanamayan üniversite adayları, ek tercih kılavuzu ile üniversite boş kontenjanları ve e taban puanları doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirecek. İşte, ÖSYM AİS ile 2022 YKS ek tercih kılavuzu ve 2 - 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve boş kontenjanları hakkında merak edilenler...

YKS BOŞ KONTENJANLARI KILAVUZU 2022: ÖSYM ek tercih kılavuzu ile 2022 YKS boş kontenjanları ve taban puanları kılavuzu

YKS ek tercih kılavuzu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. YKS ek tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından yayınlanmasıyla birlikte ek tercih süreci başlayacak. İlk tercihlerde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, yeniden tercih listesi hazırlayarak başvurularını gerçekleştirecek. Başvurularda YKS ek tercih boş kontenjanları ve taban puanları baz alınacak. Peki, YKS ek tercih boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı? İşte ÖSYM ek tercih kılavuzu ile 2022 YKS ek tercih boş kontenjanları ve taban puanları ile ilgili son gelişmeler…

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

"2022 YKS ek tercih tarihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, ücreti ne kadar, sonuç açıklanma tarihi belli mi?" sorularının yanıtları ve YÖK tarafından paylaşılan tüm bilgiler şöyle;

2022 YKS EK TERCİH TARİHLERİ TAKVİMİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) ek tercih tarihlerini duyurdu. Açıklamaya göre YKS ek tercih takvimi şöyle belirlendi;

YKS ek yerleştirme tercihleri, 7 Eylül - 13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. YKS ek tercih ücret ödemeleri ise 14 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

YKS ek yerleştirme elektronik kayıtları, 25 Eylül - 28 Eylül tarihleri arasında; üniversitede ek yerleştirme kayıtları ise 6 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

2022 YKS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

YKS Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.

Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Adayların yapacağı tercih sayısı en fazla 24 olacaktır.

YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLARI KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS ek tercih işlemleri, YKS ek tercih kılavuzunun açıklanmasıyla birlikte başlayacak. Ek tercih süreci öncesinde ise gözler YKS ek tercih boş kontenjanları ve YKS ek tercih taban puanları tablosuna çevrildi.

YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları, ÖSYM tarafından yayınlanan YKS ek tercih kılavuzu ile netlik kazanacak. Ancak 2022 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. YKS 2. tercih kılavuzu yayınlandığında haberimize eklenecektir.

YKS BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2022 YKS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS Ek tercihleri YÖK tarafından duyuruldu. YKS ek tercihleri 7 ile 13 Eylül günleri arasında ÖSYM AİS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar, YKS Ek Yerleştirme tercihlerini T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin resmi internet sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından gerçekleştirecekler.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

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YKS BOŞ KONTENJANLARI KILAVUZU 2022: ÖSYM ek tercih kılavuzu ile 2022 YKS boş kontenjanları ve taban puanları kılavuzu
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