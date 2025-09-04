YKS EK KONTENJAN ve TABAN PUANLARI BİLGİSİ:ÖSYM ile 2025 YKS üniversite boş kontenjanlar açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

ÜNİVERSİTELERDE KONTENJANLAR DOLDU MU?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devlet üniversitelerindeki kontenjanların büyük kısmının dolduğunu duyurdu.

Özvar, "Devlet üniversitelerindeki toplam kontenjanların yüzde 99'u dolmuş durumda. Ön lisans programlarının tamamı ise artık öğrenciyle buluştu. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk gibi yüksek başarı sırası gerektiren programların tüm kontenjanları tamamen doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97'nin üzerine çıkarken, öğretmenlik alanlarında yüzde 95 seviyelerine ulaştı. Yükseköğretimde istihdam odaklı başlattığımız dönüşüm çalışmaları kapsamında açtığımız yapay zekâ, yeşil dönüşüm, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere yönelik yeni programlar adaylar tarafından yoğun ilgi gördü. Bu yıl ilk kez açtığımız 27 programın 3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere hiçbir kontenjanı boş kalmadı" ifadelerini kullandı.