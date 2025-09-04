YKS EK KONTENJAN ve TABAN PUANLARI BİLGİSİ:ÖSYM ile 2025 YKS üniversite boş kontenjanlar açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

2025 YKS sonuçlarına göre, Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinin ön lisans ve lisans programlarına 665 bin 54 aday yerleşti. Açıklamada, 53 bin 338 kontenjanın boş kaldığı belirtildi. Şimdi adaylar, bu boş kontenjanların ve ek yerleştirme taban puanlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte konuyla ilgili merak edilen detaylar.
YKS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
YKS ek tercih dönemi için adaylar, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından ek kontenjan listesi ve taban puanlara göre tercih yapabilecek. Üniversite kayıtları ise 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?
Boş kontenjanlar ve taban puanları hakkında merak edilenler netleşiyor. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından, ÖSYM ek kontenjan kılavuzunu yayımlayacak ve bu kılavuzda hangi programlarda boş kontenjan kaldığı ile taban puanlar detaylı şekilde listelenecek. Böylece adaylar ek tercihlerini güvenle yapabilecek.
ÜNİVERSİTELERDE KONTENJANLAR DOLDU MU?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devlet üniversitelerindeki kontenjanların büyük kısmının dolduğunu duyurdu.
Özvar, "Devlet üniversitelerindeki toplam kontenjanların yüzde 99'u dolmuş durumda. Ön lisans programlarının tamamı ise artık öğrenciyle buluştu. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk gibi yüksek başarı sırası gerektiren programların tüm kontenjanları tamamen doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97'nin üzerine çıkarken, öğretmenlik alanlarında yüzde 95 seviyelerine ulaştı. Yükseköğretimde istihdam odaklı başlattığımız dönüşüm çalışmaları kapsamında açtığımız yapay zekâ, yeşil dönüşüm, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere yönelik yeni programlar adaylar tarafından yoğun ilgi gördü. Bu yıl ilk kez açtığımız 27 programın 3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere hiçbir kontenjanı boş kalmadı" ifadelerini kullandı.