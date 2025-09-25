YKS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI (ais.osym.gov.tr) | YKS ek tercihler ne zaman, saat kaçta başlayacak, kimler başvurabilir?

EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

YKS ek tercih işlemleri, ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, ek tercih süresi boyunca tercih ekleme, çıkarma ve sıralama değiştirme yapabilecek. Listelerde en fazla 24 üniversiteye veya bölüme yer verilebilecek. Merkezi yerleştirmede üniversite kazanan ancak herhangi bir bölüme kayıt yapmayan adaylar, ek tercih yapamayacak. Ek tercih yapabilmek için herhangi bir üniversite kazanılmamış olması gerekiyor.