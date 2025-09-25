YKS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI (ais.osym.gov.tr) | YKS ek tercihler ne zaman, saat kaçta başlayacak, kimler başvurabilir?

Üniversite hayalini gerçekleştirmek isteyen adayların merakla beklediği YKS ek tercihler için tarih belli oldu. ÖSYM, ek yerleştirme başvurularının 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacağını duyurdu. Öğrenciler, tercihlerini ÖSYM'nin internet adresi üzerinden bireysel olarak yapabilecek. Peki, YKS ek tercihler ne zaman, saat kaçta ve nasıl başvuru yapılır?
ÖSYM'den yapılan açıklamada " 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Adaylar, 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'te başlayacak ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Bu Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuz'u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.
Ek yerleştirme işlemleri, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2025-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Merkezi yerleştirmelerde girişten ücret alınmazken ek tercihlerde ücret alınıyor. 2025 yılında ek tercih ücreti 130 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine izin verilmeyecek.
ÖSYM tarafından paylaşılan ön bilgi kılavuzunda merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programların kontenjanları, puan türü, özel koşul ve açıklamaları, en küçük (taban) puanları yer aldı. Aşağıdaki bağlantı üzerinden taban puanlara ulaşabilirsiniz.
2025 - YKS YÜKSEKÖĞRETİM EK YERLEŞTİRME KILAVUZU (ÖN BİLGİ)
YKS ek tercih işlemleri, ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, ek tercih süresi boyunca tercih ekleme, çıkarma ve sıralama değiştirme yapabilecek. Listelerde en fazla 24 üniversiteye veya bölüme yer verilebilecek. Merkezi yerleştirmede üniversite kazanan ancak herhangi bir bölüme kayıt yapmayan adaylar, ek tercih yapamayacak. Ek tercih yapabilmek için herhangi bir üniversite kazanılmamış olması gerekiyor.