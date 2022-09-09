YKS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS | 2022 YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar ile üniversite ek tercih nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından YÖK tarafında belirlenen 2 ve 4 yıllık bölümlerde boş kalan kontenjanlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar "YKS ek tercih yapma ekranı" için ÖSYM 2022 YKS ek tercih başvuru kılavuzu boş kontenjanlar ile başvuru nereden, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek? soruları üzerinden bilgi araştırmalarını sürdürüyor. YKS ek tercih yapma ekranı ve boş kontenjan kılavuzu bilgilerine bu başlık altından erişebilirsiniz.

YKS EK TERCİH YAPMA EKRANI VE BOŞ KONTENJANLAR KILAVUZU

ÖSYM AİS ile YKS 2. tercih başvuru ekranı, boş kontenjanlar kılavuzu tüm detaylar şöyle;