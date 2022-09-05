YKS ek tercih başvuruları için tarihler belli oldu. Başvuruların belirtilen tarihler aralığında ÖSYM AİS ekranı üzerinden alınacağı bilinirken üniversite boş kontenjanlar listesi ile adaylar şanslarını yeniden deneyecek. Bu noktada "Üniversite boş kontenjanlar ile YKS ek tercih ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar, kılavuzu yayımlandı mı?" soruları yanıt arıyor. YKS ek tercih sürecinde dair tüm detaylar ve üniversitelerin boş kontenjanları belli oldu.