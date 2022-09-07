YKS ek tercih başvurularıyla ilgili detaylar merak konusu haline geldi. Saatler 10.00'ı gösterdiğinde üniversitelerin boş kontenjanlarına yönelik ikinci yerleştirme başvuruları da alınmaya başladı. Hal böyle olunca an itibarıyla adaylar "YKS ek tercih başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL, nereye yatırılacak?" sorularına yanıt arıyor. YKS ek tercih başvuru ekranı ÖSYM AİS üzerinden erişime açılırken yayımlanan kılavuzla beraber tüm bu soruların yanıtı da verilmiş oldu.
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS ek tercihler için beklenen açıklama YÖK tarafından yapıldı. Açıklamaya göre YKS ek tercih takvimi şöyle belirlendi;
YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ: 7 Eylül - 13 Eylül
YKS EK YERLEŞTİRME İÇİN ÜCRET ÖDEMELERİ: 14 Eylül
YKS EK YERLEŞTİRME ELEKTRONİK KAYITLARI: 25 Eylül - 28 Eylül
YKS ÜNİVERSİTEDE EK YERLEŞTİRME KAYITLARI: 26 Eylül - 30 Eylül
Üniversite kayıtları ise 22 Ağustos itibariyle başlamıştı.
Aşağıda yer alan linke tıklayarak başvuru ekranının açılmasından itibaren tercih işlemleriniz yapabilirsiniz.
YKS Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.
Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.
Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
2022 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.
osym.gov.tr adresinden ilk tercih işlemlerinde paylaşılan üniversite taban puanları ek yerleştirmeler için de geçerli olacak.
Ancak sadece boş kontenjanları kalan bölümler ve üniversiteleri tercih edilebilecek.