YKS ek tercih işlemleri, tüm hızıyla devam ediyor. 7 Eylül tarihinde başlayan YKS ek tercihleri, 13 Eylül'de sona erecek. İlk tercihte herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercih boş kontenjanları ve taban puanları doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. Henüz tercih listelerini hazırlamamış olan üniversite adayları ise YKS ek tercih boş kontenjanları ve taban puanları şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ile 2022 YKS ek tercih boş kontenjanları ve 2 - 4 yıllık bölümlerin üniversite taban puanları bilgisine bu başlık altından erişebilirsiniz.

YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR KILAVUZU

ÖSYM AİS ile YKS 2. tercihler ile üniversite boş kontenjanları ve taban puanları kılavuzu ile ilgili tüm detaylar şöyle;