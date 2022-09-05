YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS ek tercih ne zaman başlıyor ve bitiyor? ÖSYM boş kontenjanlar 2022 listesi

YKS ek tercih ne zaman başlıyor ve bitiyor sorusu yanıt buldu. Yükseköğretim Kurulu YÖK tarafından yapılan son dakika açıklaması ile belli olan tarihler adayların 2. Tercih haklarını kullanmaları için takvimi belirlendi. Ek tercihler ardından üniversite kayıt tarihleri de adaylar ile paylaşıldı. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, boş kontenjanlar 2022 belli oldu mu? İşte, YKS ek tercih tarihleri 2022…