YKS ek tercih ne zaman, yapılacak mı? ÖSYM ile 2022 YKS ek tercih kılavuzu ve üniversite ek yerleştirme tarihleri

YKS ek tercih kılavuzu ile ilerleyecek süreçte kalan kontenjanlara başvuruda bulunacak adaylar bir programa yerleşememeleri halinde ikinci kez üniversite ve bölüm seçimi yapabilecek. YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, nedir" soruları yanıt aramaya başladı. Üniversite ek yerleştirme için geri sayım başladı. Peki, YKS ek tercih kimler yapabilir, hakkı kaç tane? İşte cevaplar…
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu kapsamında ek tercihlere dair detaylar da paylaşıldı.
Buna göre ilk tercihte önlisans ya da lisans bölümlerinden herhangi birine yerleşemeyen adaylar YKS tercih sonuçları ardından boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunacak.
Konuyla ilgili kılavuzda yapılan açıklama şöyle:
EK TERCİH NEYE GÖRE YAPILIR?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ
Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.
Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.