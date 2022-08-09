YKS ek tercih ne zaman, yapılacak mı? ÖSYM ile 2022 YKS ek tercih kılavuzu ve üniversite ek yerleştirme tarihleri

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu kapsamında ek tercihlere dair detaylar da paylaşıldı.

Buna göre ilk tercihte önlisans ya da lisans bölümlerinden herhangi birine yerleşemeyen adaylar YKS tercih sonuçları ardından boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunacak.

Konuyla ilgili kılavuzda yapılan açıklama şöyle: