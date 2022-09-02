YKS ek tercihler için geri sayım devam ediyor. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından ek yerleştirme için bekleyen adaylar ÖSYM duyuruları ile süreci takip ediyor. İlk adımda herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar üniversite boş kontenjanlar listesi ile yeniden tercih dönemi yaşayacak. 2. Ek tercih kılavuzu ÖSYM AİS sisteminden adayların erişimine ne zaman sunulacağı merak konusu. İşte, YKS ek tercih tarihleri hakkında tüm bilgiler…
YKS EK TERCİH BAŞLADI MI?
Üniversite 2. Tercih işlemleri henüz başlamadı. Sürecin ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS ek tercih kılavuzu ile adayların erişimine sunulması bekleniyor.
Peki, tarihler belli oldu mu?
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 31 Ağustos 2021 tarihinde açıklanmış ek tercihler ise 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı.
Üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapıldı.
Ek tercih kılavuzu ile YKS boş kontenjanlar listesi belli olacak ve ardından işlemler başlayacak.
YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
ÜNİVERSİTE EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.