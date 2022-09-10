YKS ek tercih ne zaman bitiyor, hangi gün? 2022 ÖSYM kılavuzu ile YKS ek tercih nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

YKS ek tercih süreci ile ilgili araştırmalar devam ediyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrası YKS ek tercih işlemleri, 7 Eylül'de başladı. İlk adımda herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen üniversite adayları, YKS 2. tercihler ile şansını deniyor. Bu noktada henüz tercihlerini gerçekleştirmeyen adayların gündeminde ''YKS ek tercih son gün ne zaman?" sorusu yerini aldı. Peki, YKS ek tercih ne zaman bitiyor, sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS ek tercih nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?
2022 YKS ek tercihleri, 7-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Buna göre, YKS ek yerleştirme başvuruları, 13 Eylül 2022 tarihinde sona erecek.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) ek tercih tarihlerini duyurdu. Açıklamaya göre YKS ek tercih takvimi şöyle belirlendi;
YKS ek yerleştirme tercihleri, 7 Eylül - 13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. YKS ek tercih ücret ödemeleri ise 14 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.
YKS ek yerleştirme elektronik kayıtları, 25 Eylül - 28 Eylül tarihleri arasında; üniversitede ek yerleştirme kayıtları ise 6 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
ÖSYM tarafından yapılan son dakika duyurusuyla birlikte YKS ek tercih işlemleri başladı. Ek tercih süreci öncesinde gözler YKS ek tercih boş kontenjanları ve taban puanları tablosuna çevrilmişti.
YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları bilgisini içeren 2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu da yayınlandı.
Ek yerleştirme işlemleri, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.
2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişilebilirsiniz.
YKS Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.
Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.
Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Adayların yapacağı tercih sayısı en fazla 24 olacaktır.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS Ek tercihleri YÖK tarafından duyuruldu. YKS ek tercihleri 7 ile 13 Eylül günleri arasında ÖSYM AİS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
Adaylar, YKS Ek Yerleştirme tercihlerini T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin resmi internet sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından gerçekleştirecekler.
YKS ek tercih takviminde ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili bilgi verilmedi. Ek yerleştirme üniversite kayıtlarının 26-30 Eylül tarihleri arasında alınacak olması sebebiyle ek tercih sonuçlarının 14-26 Eylül tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.