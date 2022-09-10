YKS ek tercih ne zaman bitiyor, hangi gün? 2022 ÖSYM kılavuzu ile YKS ek tercih nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

YKS ek tercih süreci ile ilgili araştırmalar devam ediyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrası YKS ek tercih işlemleri, 7 Eylül'de başladı. İlk adımda herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen üniversite adayları, YKS 2. tercihler ile şansını deniyor. Bu noktada henüz tercihlerini gerçekleştirmeyen adayların gündeminde ''YKS ek tercih son gün ne zaman?" sorusu yerini aldı. Peki, YKS ek tercih ne zaman bitiyor, sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS ek tercih nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?