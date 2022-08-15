YKS ek tercih ne zaman, kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM ile 2022 YKS ek tercih (üniversite 2. Tercih/yerleştirme) tarihleri!

YKS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM YKS ek tercihleri için tarihleri henüz açıklamadı. Geçtiğimiz yıl 31 Ağustos'ta açıklanan tercih sonuçlarının ardından ek tercihler 20-23 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.

Üniversite kayıtları ise 22 Ağustos itibariyle başlıyor.

Buna göre ilk tercihte önlisans ya da lisans bölümlerinden herhangi birine yerleşemeyen adaylar YKS tercih sonuçları ardından ÖSYM'nin duyuracağı yeni tarihlerde boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunacak.

Konuyla ilgili kılavuzda yapılan açıklama şöyle: