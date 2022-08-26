ÖSYM duyuruları ile takip edilen YKS ek tercihler, üniversite kayıtlarının başlaması ardından en çok araştırılan konulardan biri haline geldi. 2. Ek yerleştirme işlemleri için üniversite boş kontenjanlar listesi kontrol ediliyor. Adaylar yanıt arıyor: YKS ek tercih ne zaman, bu ay mı, son günü ne zaman? YKS ek tercih kılavuzu eşliğinde yürütülecek süreçte üniversite 2. Tercih tarihleri sorgulanıyor. İşte, üniversite ek tercih hakkında merak edilenler…