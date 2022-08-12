Haberler Yaşam Haberleri YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS ek tercih hakkı kaç tane? ÖSYM ile üniversite ek tercih kılavuzu ile 2. tercih işlemleri
Giriş Tarihi: 12.8.2022 10:42 Son Güncelleme: 12.8.2022 10:43

YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS ek tercih hakkı kaç tane? ÖSYM ile üniversite ek tercih kılavuzu ile 2. tercih işlemleri

YKS tercih sonuçları ardından başlaması beklenen ek tercih işlemleri için geri sayım başladı. İlk adımda istedikleri bölümlere ya da üniversitelere ulaşamamış olan adaylar YKS ek tercih kılavuzu ile şanslarını yeniden deneyecek. Bu adımda kalan kontenjanlar değerlendirilecek. Adaylar YKS ek tercih ne zaman, hangi tarihte yapılacak, kimler yapabilir sorularına yanıt arıyor. Peki, YKS ek tercih hakkı kaç tane? İşte ÖSYM ile üniversite ek tercih tarihleri…

YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS ek tercih hakkı kaç tane? ÖSYM ile üniversite ek tercih kılavuzu ile 2. tercih işlemleri

YKS ek tercihler için araştırmalar sürüyor. Üniversite yerleştirme sonuçları ardından başlaması beklenen ek tercih dönemi adayların kalan kontenjanları değerlendirmesini sağlayacak. Bu noktada YKS ek tercih kılavuzu adımları izlenecek. Peki, YKS ek tercih ne zaman, hangi tarihte, nasıl yapılır? İşte, ÖSYM ile YKS ek tercih hakkı…

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu kapsamında üniversite ek tercihlere dair detaylar da paylaşıldı.

Buna göre ilk tercihte önlisans ya da lisans bölümlerinden herhangi birine yerleşemeyen adaylar YKS tercih sonuçları ardından boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunacak.

Konuyla ilgili kılavuzda yapılan açıklama şöyle:

EK TERCİH NEYE GÖRE YAPILIR?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

EK TERCİH ÜCRETİ

Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

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YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS ek tercih hakkı kaç tane? ÖSYM ile üniversite ek tercih kılavuzu ile 2. tercih işlemleri
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