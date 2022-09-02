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Giriş Tarihi: 2.9.2022 14:52

YKS ek tercih ne zaman? ÖSYM ile 2022 YKS ek tercih kılavuzu, boş kontenjanları ve ücreti hakkında merak edilenler

Üniversite kayıt tarihleri 26 Ağustos 2022 günü sona erdi. Yükseköğretim Kurumları YKS sınav sonuçları açıklanmasının ve tercihlerin tamamlanmasının ardından ek tercih kılavuzu ve ek yerleştirme ücreti hakkında araştırmalar başladı. ÖSYM boş kontenjanlar 2022 listesi de sorgulamalar arasında. Üniversite tercihleri için bekleyiş sürüyor. Peki, YKS ek tercih ne zaman? İşte, başvuru tarihleri hakkında merak edilenler…

YKS ek tercih ne zaman? ÖSYM ile 2022 YKS ek tercih kılavuzu, boş kontenjanları ve ücreti hakkında merak edilenler

YKS ek tercih tarihleri ve başvuru adımları arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Üniversite kayıt dönemi ardından açıklanan YKS boş kontenjanlar sorgulaması ile üniversite ek yerleştirme dönemi başlayacak. Bu noktada YKS ek tercih kılavuzu adımları izlenecek. Peki, ÖSYM ile ek tercih ne zaman, kılavuzu yayımlandı mı, boş kontenjanlar belli oldu mu? İşte, detaylar…

YKS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üniversite 2. Tercih işlemleri henüz başlamadı. Sürecin ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS ek tercih kılavuzu ile adayların erişimine sunulması bekleniyor.

Ek tercih tarihleri:

Ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 31 Ağustos 2021 tarihinde açıklanmış ek tercihler ise 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı.

Üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Ek tercih kılavuzu ile YKS boş kontenjanlar listesi ardından 2. Tercih dönemi başlayacak.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2. yerleştirme işlemlerine dair yayımlanacak kılavuz henüz adaylar ile paylaşılmadı. Kılavuz içinde üniversitelerin boş kontenjan bilgisi yer alması bekleniyor. Genel kılavuz için:

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

EK YERLEŞTİRME NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

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YKS ek tercih ne zaman? ÖSYM ile 2022 YKS ek tercih kılavuzu, boş kontenjanları ve ücreti hakkında merak edilenler
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