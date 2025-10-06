Haberler Yaşam Haberleri YKS EK TERCİH SONUÇ TARİHİ 2025 | ÖSYM ile YKS ek tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman belli olacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 6.10.2025 08:27

2025 YKS ek tercih sonuçları, tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Üniversite adayları, sonuçları büyük bir merakla bekliyor ve ÖSYM’nin sonuç ekranı üzerinden sorgulama yapmak istiyor. Ek yerleştirme dönemi, ilk tercih döneminde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için yeni bir fırsat sunuyor. Peki, 2025 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanacak? İşte merak edilen detaylar…

Üniversite hayali kuran binlerce aday için YKS ek tercih dönemi 30 Eylül'de sona erdi. Şimdi gözler, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Adaylar, ÖSYM tarafından paylaşılacak sonuç takvimini yakından takip ediyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları, geçtiğimiz yıl ek tercih sürecinin tamamlanmasının ardından 2 hafta sonra açıklanmıştı. Bu yıl ek tercih işlemleri 30 Eylül'de tamamlandı.

Bu nedenle sonuçların ekim ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından, yerleştirme sonuçları duyurusunda belirtilecek ayrıca, adayların yerleştirme sonuç belgelerinde de yer alacak tarihler arasında yapılacaktır.

Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçlarında da belirtilecektir.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

