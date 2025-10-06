YKS EK TERCİH SONUÇ TARİHİ 2025 | ÖSYM ile YKS ek tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman belli olacak, hangi tarihte?

Üniversite hayali kuran binlerce aday için YKS ek tercih dönemi 30 Eylül'de sona erdi. Şimdi gözler, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Adaylar, ÖSYM tarafından paylaşılacak sonuç takvimini yakından takip ediyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
YKS ek tercih sonuçları, geçtiğimiz yıl ek tercih sürecinin tamamlanmasının ardından 2 hafta sonra açıklanmıştı. Bu yıl ek tercih işlemleri 30 Eylül'de tamamlandı.
Bu nedenle sonuçların ekim ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından, yerleştirme sonuçları duyurusunda belirtilecek ayrıca, adayların yerleştirme sonuç belgelerinde de yer alacak tarihler arasında yapılacaktır.
Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçlarında da belirtilecektir.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.