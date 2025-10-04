YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM ile YKS üniversite ek yerleştirme sonuçları bekleniyor

EK YERLEŞTİRMEDE 139 BİN KONTENJAN AÇILDI

2025-YKS'de herhangi bir programa yerleşen adayların, ek yerleştirme sürecinde yeniden tercih yapma hakkı bulunmuyor. Ek tercih yapabilmek için adayların, tercih edecekleri programın en küçük puanına eşit veya daha yüksek bir puana sahip olması gerekiyor.

Öte yandan, özel yetenek sınavıyla üniversiteye yerleşen adaylar da ek yerleştirme tercihi yapabiliyor. Bu yıl ise merkezi yerleştirme sonunda boş kalan bölümler ve kayıt yaptırmayan öğrencilerden dolayı üniversitelerde yaklaşık 139 bin ek kontenjan adayların tercihine sunuldu.