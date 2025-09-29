YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM 2025 YKS ek tercihler sona eriyor!

YKS 2025 ek yerleştirme başvuruları ÖSYM tarafından alınırken, tercihler için son gün yaklaşıyor. Ek tercih sonuçları, öğrencilerin gelecek eğitim hayatlarını şekillendirecek ve üniversiteye yerleşemeyen adaylara ikinci bir şans sunacak. Peki, 2025 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS ek tercihler, 25 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'te başlamıştı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden alınmaya devam eden tercihler, 30 Eylül 2025 Salı günü saat 23.59'da sona erecek.
2024 yılında YKS ek tercih sonuçları, ek tercih sürecinin tamamlanmasının ardından 2 hafta sonra açıklanmıştı. Bu yıl da ek tercih sonuçlarının 30 Eylül'de tamamlanacak olması nedeniyle sonuçların ekim ayının 2. haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.
2025 YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Adaylar, 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak yapacaktır. Tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'te başlayacak ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.
Ek yerleştirme işlemleri; 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2025-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.''