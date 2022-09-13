Haberler Yaşam Haberleri YKS ek tercih son gün! YKS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM kılavuzu ile 2022 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ek yerleştirme kayıtları ne zaman?
Giriş Tarihi: 13.9.2022 08:02 Son Güncelleme: 13.9.2022 08:04

YKS ek tercih son gün! YKS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM kılavuzu ile 2022 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ek yerleştirme kayıtları ne zaman?

YKS ek tercih son gün geldi! Başvurular sona eriyor ve üniversite kayıtları tamamlanıyor. Aday öğrencilerin yeni gündemi: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversiteler başlamadan önce kayıt işlemleri gerçekleştirilecek. 2022 YKS ek tercih kılavuzu ile belirlenen süreçte tarihler YÖK ile duyurulmuştu. Bugün itibarıyla YKS ek tercih sonuçları sorgulama işlemleri adayların gündeminde olacak. Peki, YKS ek tercih ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM AİS üniversite tercih yapma ekranı…

YKS ek tercih son gün! YKS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM kılavuzu ile 2022 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ek yerleştirme kayıtları ne zaman?

YKS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. Tercih robotu ile listelerini hazırlayan ve boş kontenjanlara yerleşen adaylar bugün itibarıyla işlemlerini bitiriyor. YKS ek tercih kılavuzu ile ek yerleştirme işlemlerine ve tarihlerine odaklanan aday öğrenciler YKS ek tercih kayıtları için harekete geçecek. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM AİS tercih ekranı ve son gün…

YKS EK TERCİH SON GÜN!

YKS ek tercih tarihleri son buluyor. Şimdi adaylar ek tercih sonuçları ve kayıtları için araştırmalara başladı.

İşte, tüm merak edilenler…

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS ek tercihler için beklenen açıklama YÖK tarafından yapıldı. Açıklamaya göre YKS ek tercih takvimi şöyle belirlendi;

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ: 7 Eylül - 13 Eylül

YKS EK YERLEŞTİRME İÇİN ÜCRET ÖDEMELERİ: 14 Eylül

YKS EK YERLEŞTİRME ELEKTRONİK KAYITLARI: 25 Eylül - 28 Eylül

YKS ÜNİVERSİTEDE EK YERLEŞTİRME KAYITLARI: 26 Eylül - 30 Eylül

YKS EK TERCİH NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları tarihi ile ilgili bilgi henüz paylaşılmadı. Ancak ek tercih ücret ödemelerinin 14 Eylül günü alınması ve elektronik kayıtların 25 Eylül günü başlaması sebebiyle sonuçların 14-25 Eylül tarihleri arasında açıklanması öngörülüyor.

YKS EK TERCİHLERİ BAŞVURU EKRANI

Aşağıda yer alan linke tıklayarak başvuru ekranının açılmasından itibaren tercih işlemleriniz yapabilirsiniz.

YKS EK TERCİHLERİ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM üzerinden 2022 YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar bilgisine erişebilirsiniz.

YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS EK TERCİH TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR 2022

osym.gov.tr adresinden paylaşılan üniversite taban puanları belli oldu. Boş kontenjanları kalan bölümler ve üniversiteleri tercih edilebilecek.

YKS TABAN PUANLARI 2022 İÇİN TIKLAYINIZ

YKS EK YERLEŞTİRME NEYE GÖRE YAPILIR?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

YKS Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.

Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

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YKS ek tercih son gün! YKS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM kılavuzu ile 2022 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ek yerleştirme kayıtları ne zaman?
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