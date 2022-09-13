YKS ek tercih son gün! YKS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM kılavuzu ile 2022 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ek yerleştirme kayıtları ne zaman?

YKS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. Tercih robotu ile listelerini hazırlayan ve boş kontenjanlara yerleşen adaylar bugün itibarıyla işlemlerini bitiriyor. YKS ek tercih kılavuzu ile ek yerleştirme işlemlerine ve tarihlerine odaklanan aday öğrenciler YKS ek tercih kayıtları için harekete geçecek. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM AİS tercih ekranı ve son gün…

YKS EK TERCİH SON GÜN!

YKS ek tercih tarihleri son buluyor. Şimdi adaylar ek tercih sonuçları ve kayıtları için araştırmalara başladı.

İşte, tüm merak edilenler…