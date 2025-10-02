YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULANIYOR! 2025 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

Üniversite hayali kuran binlerce aday için YKS ek tercih süreci 30 Eylül'de sona erdi. Şimdi ise tercih sonuçlarının duyurulacağı tarih merakla araştırılıyor. Gözler ÖSYM'nin sonuç açıklama takvimine çevrilmiş durumda. İşte YKS ek tercih sonuçlarına dair merak edilen detaylar…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) ek yerleştirme işlemleri 30 Eylül'de sona erdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler için ek kayıt süreci başlayacak.
YÖK tarafından üniversite ek kayıt süreçleri genellikle ek tercih sonuçlarının açıklanmasından bir hafta sonra alınmaya başlıyor.
Buna göre; 2025 YKS ek tercih kayıtlarının bu yıl ek ekim ayının 3. haftası itibarıyla başlaması bekleniyor.