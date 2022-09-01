YKS ek tercihler için geri sayım devam ediyor. Binlerce üniversite adayı, YKS ek tercih kılavuzu için ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara odaklandı. YKS ek tercih tarihleri, ÖSYM'nin yayınlayacağı YKS ek tercih kılavuzu ile belli olacak. Adaylar, başvuru işlemlerini üniversitelerin boş kalan kontenjanlarını gösteren kılavuza göre yapacak. Bu noktada ''YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 2022 YKS 2. ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar.